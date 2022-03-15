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Анналена Бербок заявила, что не допустит поставок газа по Nord Stream 2

Анналена Бербок заявила, что не допустит поставок газа по Nord Stream 2

Global Look Press Кандидат в федеральные канцлеры Германии от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок заявила, что в случае своего участия в новом кабинете министров она не допустит поставок газа по «Nord Stream 2», сообщает портал «Пайонир».

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