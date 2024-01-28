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Евгению Цыганову припомнили интервью с Собчак, в котором он поддержал Украину

Евгению Цыганову припомнили интервью с Собчак, в котором он поддержал Украину

Евгений Цыганов в свое время осудил СВО РФ в Украине, а теперь красуется на премьере “Мастера и Маргариты”.

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Комментарии
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Oleg Kasyanov
Вы что совсем  не понимаете что статья заказная .. сейчас  специально обсирают нормальных актёров и других людей. В 14 всё  было по другому.  Мы отняли Крым. А собак любому говняшку подложит.  Вы прочитали поверили в херню. А на салом деле он патриот и вместе со страной...
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15 час.
Людмила Абрамова
собчак ведет со всеми интервью с одной целью...вот корень зла
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15 час.
Александр Ракитных
Актёрам надо творчеством заниматься, а не болтать языком на политические темы, в которых не разбираются, тогда и вопросов не будет.
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14 час.

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