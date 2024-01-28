Евгению Цыганову припомнили интервью с Собчак, в котором он поддержал Украину

Oleg Kasyanov

Вы что совсем не понимаете что статья заказная .. сейчас специально обсирают нормальных актёров и других людей. В 14 всё было по другому. Мы отняли Крым. А собак любому говняшку подложит. Вы прочитали поверили в херню. А на салом деле он патриот и вместе со страной...