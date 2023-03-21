smi.today

4 258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ира
    Здоровье применяющих их солдат кого волнует?.. Они и без урана в Хохлостане пачками гибнут, ибо задачи СВО - демилита...Шойгу заявил, что...
  • Виталий Сорокин
    Видимо "ИЗРАИЛЬ" закончится совместно с США...неужели жиды просчитались и поставили не на ту "лошадь"???Лондон и Тель-Ави...
  • Анатолий Краснов
    Только Россия может повлиятьЖурова: Только Ки...

Завершился шестой тур на международном шахматном турнире в Словении

Завершился шестой тур на международном шахматном турнире в Словении

Со стопроцентным результатом на 27-м международном шахматном турнире HIT Open в Нова-Горица (Словения) идет Леон Люк Мендонка после шестого тура 20 марта, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх