Правые поднимают знамя: кто воспользуется крахом старой Европы

Лавинообразный поток нелегальных мигрантов на фоне падения уровня жизни, спровоцированного санкционным противостоянием с Россией и деиндустриализацией, привел к тому, что системные элиты Европы начали о терять контроль над настроениями избирателей, которые становятся все более радикальными.