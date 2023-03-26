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На южноуральской трассе грузовик смял легковушку. Есть погибшие

На южноуральской трассе грузовик смял легковушку. Есть погибшие

В Челябинской области в страшном ДТП погибли водитель и все пассажиры легкового автомобиля. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла в ночь на воскресенье, 26 марта, на трассе в Троицком районе.

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