На южноуральской трассе грузовик смял легковушку. Есть погибшие

В Челябинской области в страшном ДТП погибли водитель и все пассажиры легкового автомобиля. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла в ночь на воскресенье, 26 марта, на трассе в Троицком районе.