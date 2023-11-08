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Позитив для оптимистов

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Казус Невзорова*

Казус Невзорова*

ФОТО: VECTORKEL/CRISTINA CONTI/SHUTTERSTOCK НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ И КОНФИСКОВАТЬ: ЧТО МЕШАЕТ РОССИИ ОБАНКРОТИТЬ УЕХАВШИХ ПРЕДАТЕЛЕЙ В начале октября произошло показательное событие: Басманный суд Москвы снял с беглого ненавистника России Александра Невзорова* ограничение на продажу его роскошной недвижимости в Ленинградской области.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Запад  ввел  строжайшие  санкции против  каждого ,  кто  против  запада...А  мы ,  то  есть  наша  власть  ?  Не  действуем  также ,  потому  что  втайне  поддерживаем  запад  ?
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22 час.
виктор матвеев
Вся беда в том что в российской власти тьма таких невзоровых, которые помалкивают но всячески оберегают и опекают предателей.
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16 час.

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