ФОТО: VECTORKEL/CRISTINA CONTI/SHUTTERSTOCK НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ И КОНФИСКОВАТЬ: ЧТО МЕШАЕТ РОССИИ ОБАНКРОТИТЬ УЕХАВШИХ ПРЕДАТЕЛЕЙ В начале октября произошло показательное событие: Басманный суд Москвы снял с беглого ненавистника России Александра Невзорова* ограничение на продажу его роскошной недвижимости в Ленинградской области.
Казус Невзорова*
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Запад ввел строжайшие санкции против каждого , кто против запада...А мы , то есть наша власть ? Не действуем также , потому что втайне поддерживаем запад ?
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22 час.
виктор матвеев
Вся беда в том что в российской власти тьма таких невзоровых, которые помалкивают но всячески оберегают и опекают предателей.
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16 час.
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