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Шунин назвал сына в честь Яшина: «Лев Антонович звучит красиво, сильно»

Шунин назвал сына в честь Яшина: «Лев Антонович звучит красиво, сильно»

«Начну с того, что нам с женой очень нравится имя Лев. Лев Антонович звучит красиво, сильно. Все-таки это мальчик, много нежности ни к чему.

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