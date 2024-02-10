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Парламентская газета

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Кто, когда и за что может остановить автомобиль

Кто, когда и за что может остановить автомобиль

В двенадцать раз могут вырасти штрафы для водителей за отказ от остановки в ответ на законное требование уполномоченных органов — полиции, инспекторов ГИБДД, таможенной службы и некоторых других силовых структур.

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Комментарии
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МД
Михаил Дементьев
Ужас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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