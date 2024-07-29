Депутаты Тюмени и Астаны договорились о сотрудничестве: «Отношения станут еще крепче»

ТЮМЕНЬ, 29 июля, ФедералПресс. Председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова и глава маслихата Астаны Ерлан Каналимов обсудили сотрудничество и развитие двусторонних отношений между представительными органами власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии