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Русская Семёрка

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Петр Магго: латыш из НКВД, казнивший 10 тысяч человек

В первые десятилетия советской власти ни высокий чин, ни преданность партии, ни готовность исполнять все распоряжения начальства не служили гарантией того, что репрессии не коснутся самого исполнителя.

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