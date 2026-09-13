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Царьград

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Стало известно, кому положена прибавка к пенсии уже в октябре

Стало известно, кому положена прибавка к пенсии уже в октябре

Раскрыты детали новой программы поддержки пенсионеров в России. Стало известно, кто автоматически получит прибавку в размере 5 тысяч рублей уже в октябре.

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