Ямское поле
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Ямское поле

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Из-за строительства путепровода изменится расписание поездов двух диаметров от «Белорусской»

В связи с развитием инфраструктуры во второй половине мая изменится расписание некоторых пригородных поездов Киевского и Белорусского направлений, поездов первого и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров и аэроэкспрессов.

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