Выселение сына из квартиры его матери после того, как она долго страдала от его злоупотребления алкоголем и жестокого обращения

В Архангельске судебные приставы принудительно выселили 59-летнего мужчину из квартиры его 95-летней матери после того, как он злоупотреблял алкоголем, привлек сомнительную компанию, игнорировал уход за пожилой матерью и даже физически наказал ее.
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