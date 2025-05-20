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Физическая активность в раннем детстве может предотвратить психические расстройства в более позднем возрасте

Исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, предполагает, что физическая активность в раннем детстве, особенно участие в организованных спортивных мероприятиях, может снизить риск развития психических расстройств в более позднем детстве и подростковом возрасте.

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