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Биолог Суркова: гены FTO, LEP и PPARG повышают риски ожирения после 45 лет

Биолог Суркова: гены FTO, LEP и PPARG повышают риски ожирения после 45 лет

Молодые люди в возрасте 26-34 лет со здоровым весом (ИМТ менее 25), но обладающие высоким показателем генетического риска ожирения, имеют в 10 раз больше вероятность располнеть в возрасте 46-54 лет, рассказала "Газете.

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