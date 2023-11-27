Удивили: Астраханская область включена в число лидеров рейтинга креативности России

Правда, у нас скромные показатели по активам, кадрам и продукции креативных индустрий. Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ совместно с Центром междисциплинарных исследований человеческого потенциала составил первый рейтинг развития креативных индустрий в регионах России.