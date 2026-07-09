CAS сообщил, что не получал апелляцию ВФЛА на решение World Athletics

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что на данный момент не получал от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) апелляции по поводу решения Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) о продлении отстранения российских спортсменов.
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