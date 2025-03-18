В Киеве раскрыли, что будет с Зеленским после перемирия

КИЕВ, 18 марта, ФедералПресс. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что США и страны Европы непублично обсуждают варианты завершения украинского конфликта, которые очень не понравятся Владимиру Зеленскому.
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