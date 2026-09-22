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Царьград

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Ростов продаст помещения в памятниках архитектуры за 3,7 млн

Ростов продаст помещения в памятниках архитектуры за 3,7 млн

Ростовская администрация выставила на торги два муниципальных помещения в памятниках архитектуры — в доходном доме Бабиевой на Газетном, 54 и в Доме Сагировых на 1-й Майской, 2/28.

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