В Хабаровске окончено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшейся реализацией немаркированной табачной продукции

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю весной прошлого года задержали жителя Еврейской автономной области и двоих хабаровчан, которые занимались незаконной реализаций табачной продукции.