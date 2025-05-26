ФСБ задержала более 170 нелегальных оружейника в 58 регионах

У них изъяли 404 единицы огнестрельного оружия и свыше 136 килограммов взрывчатых веществСотрудники ФСБ за март и апрель в 58 российских регионах задержали 172 нелегальных оружейника, сообщили в пресс-службе ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии