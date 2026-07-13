Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

341 подписчик

Гергиев рассказал о сотрудничестве Большого и Мариинского театров со странами БРИКС

Гергиев рассказал о сотрудничестве Большого и Мариинского театров со странами БРИКС

Генеральный директор Большого театра, художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев дал интервью телеканалу BRICS TV, в котором рассказал о сотрудничестве двух ведущих театров страны с коллегами из стран БРИКС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии