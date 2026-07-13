Гергиев рассказал о сотрудничестве Большого и Мариинского театров со странами БРИКС

Генеральный директор Большого театра, художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев дал интервью телеканалу BRICS TV, в котором рассказал о сотрудничестве двух ведущих театров страны с коллегами из стран БРИКС.
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