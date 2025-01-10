Белорусский генералитет под прицелом западных спецслужб

Sergiy Che

"И вот этих генералов старается очернить Латушко. «Именно этих людей должен бояться Лукашенко, потому что они в критический момент не будут выполнять его приказ, а, скорее всего, выполнят приказ из Кремля», — подчеркивает Латушко." © - ну если там всё же попытаются устроить новый переворот то всегда должны быть там люди что бы скорее пригласить силы Кремля в РБ и враги о том должны помнить - что силы кремля быстро придут и всех гнид упиздячат!))