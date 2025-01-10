Электоральная кампания в Беларуси 2025 года по выборам президента страны продолжает «стимулировать» деятельность различных марионеток, активно используемых европейскими «хозяевами» в рамках кампании коллективного Запада по дестабилизации обстановки в Республике Беларусь.
Белорусский генералитет под прицелом западных спецслужб
Комментарии
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Sergiy Che
"И вот этих генералов старается очернить Латушко. «Именно этих людей должен бояться Лукашенко, потому что они в критический момент не будут выполнять его приказ, а, скорее всего, выполнят приказ из Кремля», — подчеркивает Латушко." © - ну если там всё же попытаются устроить новый переворот то всегда должны быть там люди что бы скорее пригласить силы Кремля в РБ и враги о том должны помнить - что силы кремля быстро придут и всех гнид упиздячат!))
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