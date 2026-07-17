«Авито» может запустить свой сервис знакомств для серьезных отношений

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«Авито» планирует запустить сервис знакомств для серьезных отношений. Источники «Коммерсанта» уточнили, что решение встроят в основное приложение классифайда, а его главными преимуществами станут бесплатное использование и повышенная безопасность.