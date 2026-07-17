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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Авито» может запустить свой сервис знакомств для серьезных отношений

«Авито» может запустить свой сервис знакомств для серьезных отношений

«Авито» планирует запустить сервис знакомств для серьезных отношений. Источники «Коммерсанта» уточнили, что решение встроят в основное приложение классифайда, а его главными преимуществами станут бесплатное использование и повышенная безопасность.

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