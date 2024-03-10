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Единогласными решениями судей: Ян победил Ядонга, О'Мэлли защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Единогласными решениями судей: Ян победил Ядонга, О'Мэлли защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Пётр Ян одержал победу над Сонг Ядонгом на турнире UFC 299 в Майами. Россиянин не лучшим образом провёл первый раунд, но впоследствии перехватил инициативу и превзошёл бойца из КНР как в стойке, так и в борьбе.

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