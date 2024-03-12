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Закон, порядок, государство

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Расчеты ОТРК «Искандер» ВВО в Забайкалье приступили к полевым занятиям

Расчеты ОТРК «Искандер» ВВО в Забайкалье приступили к полевым занятиям

В течение полевого выхода с личным составом будут проведены занятия по специальной, тактической, технической подготовкам, радиационной, химической и биологической (РХБ) защите, инженерному обеспечению и медицинской подготовке.

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