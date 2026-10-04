Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Евросоюз не принимает

Евросоюз не принимает

2027 год близко, осталось всего-то 3 месяца.Но ведь именно 1 января 2027 года Зеленский хотел увидеть Украину в составе ЕС.

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