Младенец оказался в воде из-за опрокидывания лодки с мигрантами в Ла-Манше

В Ла-Манше опрокинулась лодка с 84 мигрантами, пишет газета Telegraph. Утром 6 июня в проливе между Великобританией и Францией развернулась спасательная операция после того, как десятки мигрантов оказались в открытом море из-за отказа двигателя у маленькой лодки.