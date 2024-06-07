Младенец оказался в воде из-за опрокидывания лодки с мигрантами в Ла-Манше

В Ла-Манше опрокинулась лодка с 84 мигрантами, пишет газета Telegraph. Утром 6 июня в проливе между Великобританией и Францией развернулась спасательная операция после того, как десятки мигрантов оказались в открытом море из-за отказа двигателя у маленькой лодки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии