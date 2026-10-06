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ИА Регнум

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Аналитик Дэвис: у Украины остался последний шанс для мирной сделки с Россией

Аналитик Дэвис: у Украины остался последний шанс для мирной сделки с Россией

Без заключения мирного соглашения с Россией Украина проиграет на поле боя. У Киева остался последний шанс на сделку с Москвой, заявил 4 октября подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

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