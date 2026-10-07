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Экс-посол Прауд: Запад должен предложить России дружбу, чтобы избежать войны

Экс-посол Прауд: Запад должен предложить России дружбу, чтобы избежать войны

Запад может избежать войны с Россией, если предложит ей дружбу. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала.

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