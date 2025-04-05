Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Китай вводит зеркальные пошлины в 34 процента на все товары из США

Китай вводит зеркальные пошлины в 34 процента на все товары из США

Китай вводит 34-процентные пошлины на весь импорт из США с 10 апреля, заявил Госсовет КНР. «На все импортные товары, происходящие из США, будет введена дополнительная пошлина в размере 34 процентов сверх действующей ставки пошлины», — говорится в сообщении.

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