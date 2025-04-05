Китай вводит зеркальные пошлины в 34 процента на все товары из США

Китай вводит 34-процентные пошлины на весь импорт из США с 10 апреля, заявил Госсовет КНР. «На все импортные товары, происходящие из США, будет введена дополнительная пошлина в размере 34 процентов сверх действующей ставки пошлины», — говорится в сообщении.