Китай вводит зеркальные пошлины в 34 процента на все товары из США

Китай вводит 34-процентные пошлины на весь импорт из США с 10 апреля, заявил Госсовет КНР. «На все импортные товары, происходящие из США, будет введена дополнительная пошлина в размере 34 процентов сверх действующей ставки пошлины», — говорится в сообщении.
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