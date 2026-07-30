Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе снялась топлес

25-летняя Эрика Кикнадзе снялась топлес и опубликовала фотографии в своих соцсетях. На снимках падчерица ведущего Ивана Урганта, которая недавно обвинила бывшего бойфренда 9mice в абьюзе, позирует в капроновых колготках с цветочным принтом и без верха.