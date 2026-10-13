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ФедералПресс

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Не долетят до России: в Киеве поражен крупный склад с беспилотниками

Не долетят до России: в Киеве поражен крупный склад с беспилотниками

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Россия нанесла новые удары по Украине. Так, среди пораженных целей называются логистический склад в Микуличи Киевской области и сухогруз в Черном море, перевозивший военные грузы в порт Николаев.

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