Сбер раскрыл масштабы работы инкассации: 825 тыс. выездов и 124 млн километров в год

Ежедневно на маршруты выходит более 2,5 тыс. бригад, которые обслуживают не только банкоматы и офисы банка, но и отделения других финансовых институтов и предприятия клиентов1 августа в России - День инкассатора.
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