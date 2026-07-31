НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ивановские новости

2 подписчика

Сбер раскрыл масштабы работы инкассации: 825 тыс. выездов и 124 млн километров в год

Сбер раскрыл масштабы работы инкассации: 825 тыс. выездов и 124 млн километров в год

Ежедневно на маршруты выходит более 2,5 тыс. бригад, которые обслуживают не только банкоматы и офисы банка, но и отделения других финансовых институтов и предприятия клиентов1 августа в России - День инкассатора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии