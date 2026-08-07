Юрий Ильинов

Повторят ли украинцы Курскую авантюру: о чем молчат в Киеве В августе 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Около девяти месяцев потребовалось, чтобы полностью освободить регион. С тех пор многое изменилось. Повторят ли ВСУ курскую авантюру, рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли 640 мирных жителей. Ранено было 561 человек. Повторят ли ВСУ курскую авантюру? Дмитрий Стешин считает, что однозначно нет. Уж слишком сильно изменился характер боевых действий. «Глубоких прорывов, с охватами с флангов, как это было во все прошлые войны (одна из любимых методик военачальников) — такого нет. Невозможно даже сосредоточение более-менее значительного числа живой силы и техники близ линии фронта. Ближе чем на 30 километров невозможно сосредоточить, размотают сразу же дронами», — объяснил военкор. Причём это касается как наших войск, так и противника. В последнее время стали нормой штурмовые группы, состоящие из… одного человека! «Можете себе представить? Один человек — штурмовая группа. Вот так», — произнёс Стешин. По прошествии двух лет можно сделать определённые выводы, к чему привело вторжение в Курщину. Нашим войскам удалось уничтожить элиту ВСУ. Под Курском были собраны отборнейшие украинские части, так как им нужно было продемонстрировать максимально возможный успех. Как минимум выйти к атомной станции. Не получилось. «И мы их просто перемололи там всех. У меня вообще такое ощущение, что после того, как мы зачистили Курскую область и выгнали оттуда остатки врага, военная звезда ВСУ закатилась. И объективно мы продвигаемся каждый день, освобождаем какие-то населённые пункты и не собираемся останавливаться. ВСУ пятятся, отступают», — констатировал эксперт. Кто-то может сказать, что противник разменивает время на территории. По мнению Стешина, это так себе размен. Финал у него давно понятен. При освобождении Курской области важную роль сыграли военнослужащие КНДР. Накануне очередной годовщины вторжения ВСУ на Курщину стало известно, что Москва и Пхеньян договорились о развёртывании в Воронежской области ракетного подразделения. В этом будут задействованы северокорейские солдаты. По всей вероятности, речь идёт о развёртывании баллистики, способной бить на расстояние более тысячи километров, считает журналист. КНДР получит полигон для реальной обкатки своих изделий. «Если Запад на Украине обкатывает свои разработки, мы имеем право заниматься тем же самым. Корейцам это важно. У них просто нет такой площади страны, чтобы устроить полноценный полигон для испытания таких ракет», — сказал Стешин. Руководство КНДР мудрое. Участие в СВО позволило северокорейской армии получить колоссальный опыт. Опыт, которого нет и, скорее всего, не будет у их антагониста — Южной Кореи. «Можно предположить, что рано или поздно Северная Корея вернёт своё. Я имею в виду Южную Корею. Собственно на это, мне кажется, все их действия и нацелены. Они отложены по времени, мы не знаем, когда это произойдёт, но они двигаются к своей цели. Ну, и нам это помощь», — подытожил военкор.