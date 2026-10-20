ДОНЕЦК, 20 октября. /ТАСС/. ВСУ на фоне неудач в районе Алексеево-Дружковки ДНР пытаются безуспешно перебросить личный состав к подступам к городу, но резервы уничтожаются бойцами Южной группировки.
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