Пьяный водитель смог продуть в анализатор алкоголя с 11 раза в Хакасии

скриншот из видео В селе Туим Республики Хакасия наряд ОМВД остановил УАЗ. У водителя имелись признаки опьянения, и правоохранители предложили мужчине пройти освидетельствование с помощью штатного алкотестера.
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