Аргументы недели

98 708 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    А что у нас не доводят до абсурда? Работал в крупной компании до пенсии. Там вместо разрядов были грейды. Вместо уста...О политической вы...
  • Андрей Бедный
    Двумя словами: дерьмо на входе -> дерьмо на выходе!Полупроводниковая...
  • Георгий Михалев
    Наверное решили пристрелить старика.Президент Казахст...

Войска России отразили 10 попыток ВСУ атаковать позиции на Краснолиманском направлении, Киев потерял свыше 100 человек

Войска России отразили 10 попыток ВСУ атаковать позиции на Краснолиманском направлении, Киев потерял свыше 100 человек

Войска Российской Федерации отразили 10 попыток Вооруженных сил Украины атаковать позиции на Краснолиманском направлении, киевская сторона потеряла свыше 100 человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх