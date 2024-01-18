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Вечерний Новосибирск

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Режим работы школ в Ленинском и Кировском районах назвали в мэрии Новосибирска

Режим работы школ в Ленинском и Кировском районах назвали в мэрии Новосибирска

В Ленинском районе 12 из 38 школ сегодня работают в штатном режиме. В дистанционном режиме начались занятия первой смены в 26 школах - № 15, 27, 40, 45, 50, 67, 69, 73, 90, 92, 94, 129, 160, 175, 188, 210, 215, коррекционной школе № 14, Второй Новосибирской гимназии, гимназиях № 14, 16, 17, 136, лицеях НГТУ, СГУГИТ и Инженерно-экономическом.

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