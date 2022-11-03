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У де Брюйне 40 (16+24) очков в 41 матче за «Ман Сити» в 2022-м. Это лучший результат среди игроков АПЛ

У Кевина де Брюйне 40 результативных действий в 41 матче за «Манчестер Сити» в 2022 году. Полузащитник «Манчестер Сити» отдал голевую передачу на Хулиана Альвареса во вчерашнем матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (3:1).

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