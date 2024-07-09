Жительница Петербурга, родившая первого ребенка в 58 лет, стала многодетной мамой

Жительница Санкт-Петербурга Мария Кононова родила своего первенца в 58 лет в марте 2021 года. На этом пара не остановилась, через некоторое время у них появились девочки-близняшки, сообщил «Петербургский дневник».
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