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Жительница Петербурга, родившая первого ребенка в 58 лет, стала многодетной мамой

Жительница Петербурга, родившая первого ребенка в 58 лет, стала многодетной мамой

Жительница Санкт-Петербурга Мария Кононова родила своего первенца в 58 лет в марте 2021 года. На этом пара не остановилась, через некоторое время у них появились девочки-близняшки, сообщил «Петербургский дневник».

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