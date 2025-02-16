На президентских выборах в Абхазии ни один кандидат не набрал более половины голосов, в связи с чем будет проведет второй тур.
В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Мне не понятно вообще существование этого паразитического анклава на землях окультуренных Россией. Кормим, пенсии выдаём, паспорта у всех российские. А в выборы своего президента сотня тысяч избирателей играет. Что это такое, кто пояснит?
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