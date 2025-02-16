В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

АС

Анатолий Страшко

Мне не понятно вообще существование этого паразитического анклава на землях окультуренных Россией. Кормим, пенсии выдаём, паспорта у всех российские. А в выборы своего президента сотня тысяч избирателей играет. Что это такое, кто пояснит?