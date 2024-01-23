Китайцы делают одноразовые машины, или они уже не хуже «корейцев»?

Конечно, повышенный интерес россиян к китайскому автопрому – история во многом искусственная, связанная в первую очередь с дефицитом машин автопроизводителей из Евросоюза, Южной Кореи, Японии и США, которые официально ушли из России или приостановили деятельность на территории РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии