Эксплуатация и боевое применение ЗРК С-125 за пределами постсоветского пространства

Хотя выпуск ЗРК С-125 завершился 40 лет назад, комплексы данного семейства до сих пор стоят на вооружении в ряде стран и активно применяются против средств воздушного нападения в региональных конфликтах.
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