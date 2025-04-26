Весна отменяется: Хабаровский край засыпает снегом — из-за непогоды перенесли ежегодный субботник Хабаровский край накрыла далеко не весенняя погода, в регионе выпал снег, а температура воздуха значительно холоднее нормы.
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