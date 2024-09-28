О закрытии ресторанов в Финляндии

Модест

Что ж вы никак от союза не отлипните. Его уже как 33 года нет, а вы всё пытаетесь убедить себя, что буржуйские джинсы со жвачкой лучше социального государства. Успокойтесь уже и жуйте импортозамещённую свою жвачку с колой, кушайте во вкусно и точка. Только не злите народ, которому память помогает сравнить до и после. Там тоже много говна было, но несравненно меньше, чем сейчас. Если бы наших обуржуазившихся ком.партийных чинуш перестреляли как в Китае, то Россия жила бы лучше всех в мире. Просто народ задрали эти изовравшиеся и растолстевшие блатные патриции из райкомов, вот и случился переворот, которым опять воспользовались проходимцы и негодяи.