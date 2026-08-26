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2Drots во второй раз в истории дойдет до 4-го раунда Кубка России, считают букмекеры. Медийный клуб – фаворит матча против «Мурома»

2Drots встретится с «Муромом» в 3-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. В случае победы медийный клуб во второй раз в истории выйдет в 4-й раунд Кубка России – в последний раз это случилось в 2023-м.

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