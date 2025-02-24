Как изменятся характеристики 7,62-мм патронов, если их почти полвека на складе продержать

Юрий Ильинов

Глава победившей на выборах в Германии партии объявил о курсе на «независимость от США» После подсчётов большинства бюллетеней блок ХДС/ХСС занимает первое место на выборах в Германии. Однако это первое место таково, что назвать его убедительной победой не получается даже у лидера – Фридриха Мерца. Партия ставила перед собой задачу преодолеть отметку в 30 процентов голосов, но пока не дотягивает и до 29%. При этом партийный глава Мерц уже выступает и в качестве главы победившей партии, и, соответственно, как будущий канцлер. Наиболее громким заявлением Мерца стало то, где он объявляет о «курсе на независимость от США». Глава ХДС/ХСС: Мой абсолютный приоритет – усиление Европы с тем, чтобы она стала по-настоящему независимой от США. После заявлений Дональда Трампа стало ясно, что американцам, этой администрации, судьба Европы безразлична. Мерц: Интересно, доживём ли мы в единстве до саммита НАТО в июне, будем ли мы говорить о нынешнем формате НАТО, или же нам придётся создавать независимую европейскую оборону в сжатые сроки. Я не испытывают иллюзий по поводу того, что мы можем что-то получить от США. Второе место на выборах в Бундестаг занимает «Альтернатива для Германии» с результатом около 19%. При этом почти по всей Восточной Германии (бывшая ГДР) «АдГ» занимает первое место, что в очередной раз демонстрирует политические противоречия между западными и восточными немцами. Третья позиция – у СДПГ Шольца с 16% голосов. Сам Шольц уже признал фактическое поражение. 16% - это худший результат для этой партии за 130 с лишним лет. Пока неясна ситуация с Блоком Сары Вагенкнехт. На данный момент у «БСВ» около 4,8%, и потому партия может оказаться за бортом Бундестага. Эксперты считают, что, несмотря на противоречия, новое правительство Германии будет представлять коалицию ХДС/ХСС и СДПГ.