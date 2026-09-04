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Позитив для оптимистов

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Зимние удары поставят ВСУ на колени и закончат СВО

Зимние удары поставят ВСУ на колени и закончат СВО

Президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии, заявил о значительном продвижении российских войск в Донецкой Народной Республике.

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Сергей

СЛОВОБЛУДИЕ.....  а не напоминает ли  ЭТО методы вермахта под Ленинградом ????? Ведь было уже - голод, холод, метроном....  Наиглавнейший решил уподобится???  Людей простых заморозит - а Зеленый фюрер и компания как были в тепле и со светом, так и будут....  позор !!!