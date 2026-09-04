Зимние удары поставят ВСУ на колени и закончат СВО

Президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии, заявил о значительном продвижении российских войск в Донецкой Народной Республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- У съездившего в К...
- Похоже, Зеленский...
- РФ снимает белые ...
Они нас уже ставят на колени, оставили нефтяную державу без топлива и начали бить по электростанциям и если так пойдёт, то сами будем без тепла, без света и воды к зиме
СЛОВОБЛУДИЕ..... а не напоминает ли ЭТО методы вермахта под Ленинградом ????? Ведь было уже - голод, холод, метроном.... Наиглавнейший решил уподобится??? Людей простых заморозит - а Зеленый фюрер и компания как были в тепле и со светом, так и будут.... позор !!!