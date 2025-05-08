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Царьград

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Трамп готовится объявить о новом торговом соглашении с Великобританией 8 мая

Трамп готовится объявить о новом торговом соглашении с Великобританией 8 мая

Президент США Дональд Трамп готовится объявить 8 мая о торговом соглашении с Великобританией. Ожидается, что сначала будет представлено рамочное соглашение, а затем продолжится работа над деталями.

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